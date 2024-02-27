"Уралвагонзавод" был первой целью обвиняемого в подготовке теракта в Алтайском крае

Мужчина, готовивший теракт в Рубцовске (Алтайский край), сообщил, что изначально планировал провести разведку на "Уралвагонзаводе".

По словам задержанного, он связался с проукраинской террористической организацией "Легион "Свобода России"* через Telegram, после чего получил задание.

"Маленький город Рубцовск, там есть Уралвагонзавод, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку", — сказал он РИА Новости.

Позже кураторы поменяли "объект" на администрацию Рубцовска.

Напомним, в октябре прошлого года в Алтайском крае был задержан мужчина, планировавший совершить теракт по указанию проукраинской террористической организации. Сообщалось, что подозреваемый родом из Челябинской области. Он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

*Организация признана террористической и запрещена на территории России