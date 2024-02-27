Права на трансляцию Олимпиады в Париже может получить VK
VK хочет получить права на трансляцию Олимпиады в Париже, которая пройдет летом этого года. По данным РБК, холдинг ведет переговоры с оператором спортивных прав "Телеспорт Груп".
Сообщается, что обладатель прав сам вышел на VK с предложением еще в 2023 году.
Издание уточняет, что речь идет не о телевизионных правах, а о digital-трансляциях.
Что касается телетрансляций, то федеральные каналы, предположительно, не будут покупать права на показ Игр.