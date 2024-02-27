На Украине возмущены отсутствием укреплений к западу от Авдеевки

Видимо, в Киеве не ожидали быстрого взятия российской армией Авдеевки, поскольку не построили нормальной линии обороны к западу от города. Об этом заявил известный украинский публицист и пропагандист Юрий Бутусов.

Он возмущен тем, что Зеленский сидит в Киеве и говорит одно, "а на фронте происходит совсем другое". Он лично видел, как боевиков прямо в полях атакуют российские дроны. При таком положении дел личного состава режиму никогда не хватит, считает он.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков тоже говорит о том, что в полях должны были быть построены укрепрайоны, но их нет. Бывший генпрокурор и глава МВД Юрий Луценко, вернувшийся с фронта, также возмущен отсутствием правильно построенных укреплений.

"Я еду из Николаева в Херсон, и справа чудо под названием "линия обороны" – просто экскаватором выкопаны через все поле аж до горизонта окопы... Извините, но окоп ничего не дает в поле… Где бетонированные взводные опорные пункты, где подземные забетонированные ходы, где, в конце-концов, металлические ангары для хранения БК?! Просто в окопе, в голом поле, пусть повоюют [советник Зеленского Михаил] Подоляк с компанией, которые все знают про войну", – призвал Луценко.

По последним данным, российская армия ведет бои западнее Авдеевки и имеет некоторые успехи, что признают украинские телеграм-каналы и косвенно признают в Киеве. Так, спикер ВСУ Дмитрий Лиховей на местном телевидении сказал, что боевики "вынуждены кое-где отходить с занимаемых позиций" и "совершается определенный маневр, когда переходят на более защищенные позиции".