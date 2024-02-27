В России могут начать штрафовать за запрет кормить грудью в общественных местах

В Госдуме разрабатывают законопроекты, главными героинями которых будут кормящие матери.

Один из документов в случае принятия утвердит введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. В целом речь идет о формировании полноценной федеральной программы, в которой внимание уделят и развитию института молочной кухни, и банку грудного "донорского" молока, и профстандарту для консультантов по грудному вскармливанию, пишут "Известия".

2024-й по решению президента РФ объявлен Годом семьи — в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Сделать это вынудила катастрофическая ситуация с демографией, когда страна пробила даже дно рождаемости 90-х. Одним из первых решений президента в Год семьи стал указ о закреплении статуса многодетных, но к правовому статусу также остаются вопросы. Председателем оргкомитета Года семьи назначена вице-премьер Татьяна Голикова, что вызывает у ряда экспертов сомнения в том, что семейная политика как-то изменится.