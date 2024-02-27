27 Февраля 2024
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Наука и техника Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Александр Моор поделился управленческим опытом с представителями 27 городов России

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился управленческим опытом с представителями 27 городов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава региона выступил с лекцией перед участниками четвертого образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Тема лекции – взаимодействие государства, бизнеса и вузов для развития региона.

Среди участников – 56 представителей научно-образовательной сферы и семь представителей бизнеса. Четвертый образовательный модуль проходит в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Напомним, 2022-2031 гг. объявлены в России Десятилетием науки и технологий. Одной из его основных задач стало содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны. Для того, чтобы сформировать сообщество молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования и помочь представителям научных организаций, университетов и государства решить основные вызовы общества, была запущена Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.

Она запущена по поручению президента страны, принятому по итогам его встречи с молодыми учеными на Конгрессе молодых ученых. Программа реализуется на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Научно-технологического университета "Сириус", в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами.

Теги: образовательный модуль, программа развития кадрового управленческого резерва, Александр Моор, наука, технология


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