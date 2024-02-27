В рамках реализации напроекта в Новосибирской области за 5 лет создали более 140 поликлиник и ФАПов

125 ФАПОв и 17 крупных объектов первичного здравоохранения появились в Новосибирской области благодаря реализации инициированного Президентом РФ национального проекта «Здравоохранение». Их оснастили более 18 тысячами единиц нового оборудования.

«2019 год стал отправной точкой роста эффективности системы здравоохранения Новосибирской области в рамках исполнения Указов Президента и реализации национального проекта «Здравоохранение», – пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. – Благодаря федеральному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в регионе построены новые объекты: поликлиники, поликлинические отделения, врачебные амбулатории и ФАПы. За пять лет нацпроект позволил создать более 140 новых объектов здравоохранения. Для их оснащения закуплено более 18 тысяч единиц медицинского оборудования. Работа ведется под постоянным контролем Правительства Новосибирской области».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, в 2020 году было завершено строительство 2 врачебных амбулаторий в рабочем поселке Дорогино Черепановского района и в поселке Октябрьский Мошковского района. В 2021 году была введена новая поликлиника на 500 посещений в сутки в микрорайоне «Стрижи». Она стала первым лечебным учреждением первичного звена, построенным в Новосибирске за долгие годы. В 2022 году сданы 4 новых объекта: поликлиника в селе Криводановка, врачебные амбулатории на станции Мочище и в селе Верх-Тула, поликлиническое отделение в микрорайоне «Новомарусино». В 2023 году введены еще 10 крупных объектов здравоохранения: шесть врачебных амбулаторий – в поселках Кудряшовский, Мичуринский, Садовый, Ложок, Тулинский, в селах Каменка и Новолуговое, три поликлиники – в микрорайоне «Олимпийская слава», в селе Довольное и, с опережением сроков на год, построена и сдана поликлиника в Краснообске.

Продолжается строительство детской поликлиники в городе Барабинск, поликлиник в городах Обь и Чулым, реконструкция поликлиник в Колывани, Красноозерке и Кочках, ввод объектов запланирован на 2024 год. Национальный проект позволил расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Всего по нацпроекту с 2019 года в регионе введено 125 ФАПов, а за период с 2015 года – 177. Во всех населенных пунктах Новосибирской области по национальному проекту ведутся ремонты и переоснащение объектов здравоохранения. За пять лет 105 медицинских организаций выполнили ремонтные работы и закупили более 29 тысяч единиц современного оборудования.