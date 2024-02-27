27 Февраля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

В рамках реализации напроекта в Новосибирской области за 5 лет создали более 140 поликлиник и ФАПов

125 ФАПОв и 17 крупных объектов первичного здравоохранения появились в Новосибирской области благодаря реализации инициированного Президентом РФ национального проекта «Здравоохранение». Их оснастили более 18 тысячами единиц нового оборудования.

«2019 год стал отправной точкой роста эффективности системы здравоохранения Новосибирской области в рамках исполнения Указов Президента и реализации национального проекта «Здравоохранение», – пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. – Благодаря федеральному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в регионе построены новые объекты: поликлиники, поликлинические отделения, врачебные амбулатории и ФАПы. За пять лет нацпроект позволил создать более 140 новых объектов здравоохранения. Для их оснащения закуплено более 18 тысяч единиц медицинского оборудования. Работа ведется под постоянным контролем Правительства Новосибирской области».

(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, в 2020 году было завершено строительство 2 врачебных амбулаторий в рабочем поселке Дорогино Черепановского района и в поселке Октябрьский Мошковского района. В 2021 году была введена новая поликлиника на 500 посещений в сутки в микрорайоне «Стрижи». Она стала первым лечебным учреждением первичного звена, построенным в Новосибирске за долгие годы. В 2022 году сданы 4 новых объекта: поликлиника в селе Криводановка, врачебные амбулатории на станции Мочище и в селе Верх-Тула, поликлиническое отделение в микрорайоне «Новомарусино». В 2023 году введены еще 10 крупных объектов здравоохранения: шесть врачебных амбулаторий – в поселках Кудряшовский, Мичуринский, Садовый, Ложок, Тулинский, в селах Каменка и Новолуговое, три поликлиники – в микрорайоне «Олимпийская слава», в селе Довольное и, с опережением сроков на год, построена и сдана поликлиника в Краснообске.

(2024)|Фото: nso.ru

Продолжается строительство детской поликлиники в городе Барабинск, поликлиник в городах Обь и Чулым, реконструкция поликлиник в Колывани, Красноозерке и Кочках, ввод объектов запланирован на 2024 год. Национальный проект позволил расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Всего по нацпроекту с 2019 года в регионе введено 125 ФАПов, а за период с 2015 года – 177. Во всех населенных пунктах Новосибирской области по национальному проекту ведутся ремонты и переоснащение объектов здравоохранения. За пять лет 105 медицинских организаций выполнили ремонтные работы и закупили более 29 тысяч единиц современного оборудования.

Теги: нацпроекты, фапы, здравоохранение, президент, амбулатории, поликлиники


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