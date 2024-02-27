27 Февраля 2024
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Проекты TMК в области цифровой коммуникации отмечены наградой Digital Communications AWARDS 2024

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала победителем в трех номинациях премии Digital Communications AWARDS 2024. Проекты цифровых технологий высоко оценил экспертный совет из представителей корпоративных PR-сообществ и медиа-бизнесов, сообщает пресс-служба ТМК.

Компания получила статуэтку в номинации "Digital-медиа & инструменты: Интранет/корпоративная социальная сеть" за корпоративное мобильное приложение Mobi2U. Развитием этого инструмента внутренней коммуникации занимается Корпоративный университет ТМК2U. Mobi2U — площадка для дистанционного взаимодействия сотрудников, получения интересного и полезного контента, прямого общения между работниками и топ-менеджерами компании, участия в конкурсах и геймификации. Являясь частью единой экосистемы ТМК2U, приложение помогает транслировать корпоративную культуру и ценности ТМК, объединять сотрудников в общем информационном пространстве в условиях территориальной распределенности человеческого капитала. Mobi2U позволяет налаживать контакты между сотрудниками разных подразделений и предприятий, быстро транслировать оперативную информацию, а также получать множество разных мнений и обратную связь от сотрудников.

Бренд-медиа ТМК "Трубник Online" стало лауреатом в номинации "Digital-медиа & инструменты: Web-media". "Трубник Online" — это корпоративная информационно-аналитическая платформа ТМК с материалами в различных форматах, включая тексты, видеосюжеты, фотографии, подкасты, инфографику. Это полноценное и ориентированное на широкую аудиторию СМИ с уникальным контентом о трубном производстве, новых технологиях и тенденциях металлургической отрасли, устойчивом развитии, сотрудниках и регионах присутствия ТМК.

Также жюри отметило дипломом в номинации "Digital-медиа & инструменты: Лонгрид" веб-версию материала "2200 лет под землей, или Тайны царей степи" об археологических раскопках на территории Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК. Лонгрид рассказывает об обнаружении и исследовании кургана, где были похоронены представители сарматской знати предположительно II века до н. э. ВТЗ выступил заказчиком работ по исследованию и сохранению исторического наследия и оказал финансовую помощь в их проведении.

Теги: Трубная металлургическая компания, Digital Communications AWARDS, проекты


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