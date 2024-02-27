Дворник в Кондинском районе надругался над третьеклассницей

Дворник в Кондинском районе надругался над третьеклассницей сообщает "Мегаполис" со ссылкой на собственный источник.

По его данным, о происшествии в полицию сообщил директор школы, в которой учится пострадавшая девятилетняя девочка. По данным издания, 52-летний дворник напился и начал приставать к девочке. Произошло все у него дома. Поэтому, предположительно, он является родственником пострадавшей.

Подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье "насильственные действия сексуального характера".