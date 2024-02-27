Участников СВО предложили освободить от уплаты процентов по кредитам

Участников СВО могут освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на информированные источники в правительстве и пресс-службу Минфина.

По данным издания, 26 февраля кабинет министров согласовал законопроект, по которому военные должны будут выплачивать лишь основную часть долга, а оставшееся бремя ляжет на финансовые организации и государственный бюджет.

Дополнительные расходы из казны на поддержку участников СВО власти оценили в 5,7 млрд рублей.

В августе в Госдуму внесли законопроект, освобождающий погибших или тяжело раненых участников спецоперации, которые были поручителями, от обязательств по кредитам. Как сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, а с поручительством по кредиту это не работает - обязательства поручителя возлагаются на его наследников.