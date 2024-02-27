Свердловское УФАС признало незаконной рекламу магазина брендовой продукции

Свердловское УФАС России установило, что реклама одного из магазинов брендовой продукции является незаконной.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, к ним обратился житель региона с жалобой на рекламу интернет-магазина брендовой продукции Oskelly, которую он получил на свою электронную почту. В ходе рассмотрения дела ООО "Оскели Групп" не представило в Свердловское УФАС доказательств получения согласия клиента на рассылку рекламы.

В итоге комиссия антимонопольного органа признала рекламу ненадлежащей. Компания уже удалила электронную почту уральца из своей рассылки.

Как добавили в УФАС, за нарушение законодательства о рекламе ООО "Оскели Групп" грозит штраф.