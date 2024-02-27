27 Февраля 2024
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Масштабы мобилизации на Украине останутся прежними

На Украине не будут расширять масштабы мобилизации. По крайней мере, до окончания аудита Вооруженных сил Украины (ВСУ), который проводит новое руководство.
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Об этом в интервью сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Но сама мобилизация вызывает стойкую неприязнь у жителей Украины. Ее критикуют даже многие политики. Так, имущество уклонистов может быть арестовано, а счета – заблокированы. От этой нормы в шоке украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Замглавы комитета Рады по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что террор властей дискредитировал саму идею мобилизации. Официально на Украине – 11 млн мужчин 25-60 лет, но более 1 млн из них уже служат в разных военных и силовых структурах. Из оставшихся 10 млн не менее 3 млн проживали в регионах, вернувшихся в состав России, и их уже можно вычеркнуть. Около 1 млн находятся за границей и не спешат возвращаться, несмотря на призывы и угрозы режима. Еще около 1,5 млн – инвалиды.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не пользуется популярностью среди рядовых украинских военных. Представитель украинских военнослужащих, знакомый со стилем Сырского, сказал, что генерал получил прозвища "Мясник" и "Генерал 200". Также о Сырском отзываются как о "жестоком генерале советского образца", который не слишком заботится о сохранности солдатских жизней. Депутат народного совета ЛНР Владимир Поляков считает, что увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского – агония и уничтожение остатков украинских войск.

Теги: Мобилизация, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, аудит, ВСУ, Вооруженныйе силы Украины


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