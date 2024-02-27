Из App Store пропали приложения СБП и "Автодора"

Из магазина приложений App Store исчезло приложение системы быстрых платежей "СБПэй", а также приложение программы лояльности для пользователей СБП и держателей карт "Мир" – "Привет!".

В магазине приложений Google Play эти сервисы остаются доступными.

СБП и платежная система "Мир" принадлежат Национальной системе платежных карт (НСПК), которая, в свою очередь, является "дочкой" Центрального банка России. А ЦБ находится под американскими санкциями.

Также сообщается, что из App Store пропало приложение "Автодора".