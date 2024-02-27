Лантратова предлагает защитить учителей от жалоб

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова готовит предложения по защите учителей от необоснованных жалоб. Об этом она заявила после анонимной жалобы на учительницу из Новосибирской области Марину Львову.

Местным отделом Минобразования была получена жалоба на то, что учительница будто бы распространяет "порнографические снимки" в интернете. Поводом стала публикация фотографий со свадебной фотосессии на фоне православного храма, хотя женщина и мужчина были одеты. Возможно, аноним возмутился тем, что учительница демонстрировала беременность на фоне храма, что противоречит православному вероучению о недопустимости внебрачных половых отношений.

Однако отдел провел с учительницей "профилактическую беседу с указанием недопустимости поведения, которое может поставить под сомнение личность учителя", и Львову обязали удалить фотографии.

Лантратова написала обращение к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву. Она возмущена тем, что учительницу обвинили из-за анонимной жалобы, не став разбираться. Такая ситуация недопустима, когда учитель заведомо виновен. Необходимо защитить учителей от травли, предложения уже готовятся, заключила депутат.

По закону, ответа на анонимные письма не дается, но они тоже должны рассматриваться.