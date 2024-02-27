27 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Угрожали убить и требовали переписать квартиру. Троих уральцев обвиняют в принуждении свидетеля дать ложные показания

Трое жителей свердловского поселка Левиха обвиняются в принуждении свидетеля в даче ложных показаний и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемые решили припугнуть местную жительницу, ставшую свидетелем по уголовному делу о разбойном нападении. Женщину похитили, насильно усадив в автомобиль и увезли в загородный дом. Там свидетелю стали угрожать применением насилия и убийством, если она не изменит свои показания по уголовному делу.

Одному из обвиняемых этого показалось мало и он потребовал от уже потерпевшей передачи к его собственность квартиры, доля в праве собственности на которую принадлежит женщине.

Как развивалась ситуация дальше неизвестно, однако об угрозах и принуждении узнали правоохранители. Позднее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья указанного лица), п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, в крупном размере).

Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительных заключений будет направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: ложные показания, угрозы, свидетель


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