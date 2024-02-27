Скончался мэр Саянска Олег Боровский

Скончался мэр города Саянска Олег Боровский, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Трагическая новость – скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей", - сообщил глава региона.

По словам Кобзева, Боровский ездил в зону СВО, недавно отвозил очередную партию гуманитарного груза.

О причинах смерти мэра 35-тысячного города не сообщается.

Боровский был мэром Саянска почти 10 лет, последний раз он переизбрался на этот пост в 2019 году, набрав на выборах 82,9% голосов избирателей.

Во время пандемии коронавируса Боровский отменил обязательный масочный режим в Саянске (за что получил предупреждение) и одним из первых в стране разрешил работать общепиту, парикмахерским и другим малым предприятиям, чтобы бизнес "не накрылся медным тазом", напоминает РБК.

Мэр стал известен за пределами Саянска также благодаря праздничным перевоплощениям. Так, в День города он переоделся в костюм царя и в таком виде ходил по улицам, в День пионерии надел красный галстук, на Новый год пришел на планерное совещание администрации в костюме Деда Мороза.