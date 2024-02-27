В Екатеринбурге разыскали 3-летнюю девочку, которую отец скрывал от матери

В Екатеринбурге судебные приставы нашли и передали матери 3-летнюю дочь, которая находилась в исполнительном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, по имеющейся информации, девочку скрывал ее отец, который и сам был в исполнительном розыске. Местонахождение ребенка было установлено в Железнодорожном районе Екатеринбурга, в доме в Трамвайном переулке. Выяснилось, что мать мужчины прятала девочку в квартире своей дочери – тети разыскиваемого ребенка.

По решению суда отец был обязан отдать ребенка матери девочки. Под контролем судебных приставов и в присутствии органов опеки ее передали маме.

Напомним, недавно приставы нашли 2-летнюю девочку из Первоуральска, которую прятал ее отец. Ребенка вместе с мужчиной также обнаружили в Екатеринбурге.