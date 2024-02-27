Пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга приговорили к 2 годам за оправдание терроризма

Уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к двум годам колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что Ширшикова судили за пост в социальных сетях, где он нелицеприятно высказался про военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате теракта. Адвокат подсудимого заявил, что вина его подзащитного не доказана, ведь пост был опубликован еще до того, как дело об убийстве было квалифицировано как теракт. Однако судью Центрального окружного военного суда такие доводы не убедили.

Помимо лишения свободы, Ширшикову также запрещено два года вести Telegram-канал и сайты.