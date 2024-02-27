Патрушев улетел на Кубу ради безопаности

Состоялась встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и Рауля Кастро. Во время прошедшего на Кубе разговора политики обсудили российско-кубинское сотрудничество в сфере безопасности.

"Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", - приводит РИА Новости сообщение Совбеза России.

Ранее Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются. По его словам, на это указывают наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе. Помимо этого, отметил Патрушев, "агрессивную сущность НАТО" подтвердили учения войск Defender Europe, "на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга".

Также Патрушев считает, что Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между собой странами. На первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия" Патрушев заявил также, что долгосрочная цель западников – создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток. По словам секретаря Совбеза РФ, в информационно-пропагандистской сфере Западом формируется выгодная ему повестка и создается ложное впечатление о "массовой поддержке" его псевдодемократической политики.