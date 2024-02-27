Макрон сообщил о решении ЕС создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине дальнобойного оружия.

"Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия", - заявил он после завершения конференции по поддержке Украины в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Макрона, коалиция создается, чтобы "привлечь все страны", у которых есть соответствующие возможности, и "начать поставки новых вооружений".

Также французский президент сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. "Консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено", - заявил Макрон.

Ранее о том, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, это может быть сделано на основе двусторонних договоренностей.