Осужденную журналистку Александру Баязитову этапировали в Пермь

Осужденную журналистку Александру Баязитову этапировали в Пермь.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сейчас она якобы находится в местном женском СИЗО №5. Из московского СИЗО ее вывезли 16 февраля. Канал со ссылкой на свои источники сообщает, что Баязитова пожаловалась на нарушение своих прав: на два дня ей дали один паек, а в купе вместо четырех человек ехало девять.

Другую осужденную Ольгу Архарову якобы увезли в неизвестном направлении.

Напомним, Басманный суд Москвы к приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.

Процесс проходил в закрытом от общественности режим.

Прокурор запрашивал 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно.

Третья фигурантка дела – администратор Telegram-канала "Адские бабки" Инна Чурилова – в июле этого года получила четыре года условно и штраф в 1 млн рублей. Она признала вину и пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство и отдельный процесс.

Чурилова, Баязитова и Ольга Архарова стали фигурантками дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" в августе 2022 года. По данным следствия, Баязитова написала заказную публикацию, а пиарщицы пытались вымогать деньги за снятие публикации.

Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.