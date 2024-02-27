Расчет, подбивший американский Abrams M1 в зоне СВО, учили в Екатеринбурге

Расчет, подбивший американский танк в зоне специальной военной операции, проходил обучение в Екатеринбурге. Об этом сообщил уральский политтехнолог Платон Маматов, который отправился добровольцем на СВО в 2022 году.

Накануне в Сети появилось первое фото американского танка Abrams M1, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении. После попадания у танка взорвался боезапас.

Как рассказал Маматов в своем Telegram-канале, спаливший "американского ублюдка" расчет учили в Екатеринбурге.

"Наши местные инструкторы. При поддержке полпреда президента в УрФО", - уточнил он.

О том, что в Свердловской области организуют подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов, стало известно осенью прошлого года.

Предположительно, сам расчет, спаливший танк Abrams M1, из Омска, из 15-ой бригады Центрального военного округа, танк подбил боец с позывным Рассвет.