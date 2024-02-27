27 Февраля 2024
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Фото: уральское полпредство/Татьяна Андреева

В кампусе УрФУ на форум "УТРО" соберётся молодёжь со всего Урала

Форум молодёжи Уральского федерального округа "УТРО" возвращается в Свердловскую область: он пройдёт на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня 2024 года. На площадке соберутся более тысячи участников из шести регионов УрФО: работающая молодёжь, студенты и школьники, об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

"Форум "УТРО" - это одно из ключевых событий молодёжной политики нашего округа. Каждый год мы меняем не только место проведения, но и акценты: фокусируем внимание на разных темах и направлениях работы. В этом году ожидаем около тысячи участников, в том числе представителей работающей и рабочей молодёжи, студентов выпускных курсов. Это будет неделя, наполненная впечатлениями, новые идеями и открытиями. Несомненно, она станет знаковым событием для молодёжи Уральского федерального округа", – подчеркнул полномочный представитель президента Владимир Якушев.

форум утро нефтеюганск, Владимир Якушев(2016)|Фото: utro2016.ru

Основной мотив образовательной программы – "Урал профессиональный". Каждый регион готовит свою часть программы. Вечерние мероприятия будут опираться на известные культурные феномены.

"Урал — это прекрасное место для жизни, работы, творчества и развития. Мы рады принимать фестиваль вновь, тем более, что в 2020 году участников удалось собрать только в онлайн-формате. Сейчас же лучшая молодёжь Урала своими глазами увидит, как возникновение новых современных пространств — таких как кампус УрФУ — развивает город и помогает становиться профессионалами", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По итогам форума планируется создать социальную сеть "Урал рабочий" — интерактивное приложение для поиска работы, общения, обмена опытом и решения социальных задач работающей молодёжи, а также приложение "На Урале — работать" — для организации экскурсий на предприятия Урала. Кроме этого, будет сформулированы предложения для органов власти регионов УрФО по повышению привлекательности рабочих профессий и снижения дефицита кадров для промышленности.

Теги: форум Утро, Владимир Якушев


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