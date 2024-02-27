Банк "Точка" выкупит у своих клиентов права требования к QIWI-банку, не покрытые страховкой АСВ

Банк "Точка" собирается выкупить у своих клиентов права требования к QIWI-банку, не покрываемые страховкой АСВ. На эти цели банк готов потратить 8 млрд руб.

"Мы выкупим у своих клиентов права требования к Киви и возьмем на себя все риски невозврата этих сумм. Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуального на 21.02.2024 г. Клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с Точкой договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей и остатком на счёте. Например, если в Киви заморожено 12 млн рублей, то вы получите 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит Точка", - объяснили в банке.

Ожидается, что сегодня Агентство по страхованию вкладов объявит банки, которые станут операторами страховых выплат по случаю QIWI-банка.

21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI-банка, также были заблокированы QIWI-кошельки. Они не были застрахованы в АСВ, на них "застряло" порядка 4,4 млрд руб.