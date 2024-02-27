Минфин хочет добиться снижения доли льготной ипотеки с 90% до 25%

Министерство финансов России разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой.

Министерство исходит из того, что система таких программ должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий. Также ведомство фокусируется на снижении доли льготной ипотеки с 90% до 25% в выдачах на первичном рынке.

В Минфине разрабатываются предложения, которые подразумевают комплексный подход к льготным программам. Отмечается, что выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.

Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка, отметили в финансовом ведомстве.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил создать на площадке Минфина рабочую группу с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты, чтобы выработать общую позицию с учетом различных предложений, а также представить решение проблемы с возникшими на рынке жилья дисбалансами, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Россию хотят поделить на пять "ипотечных кластеров". Льготную ипотеку оставят в трех.