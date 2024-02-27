В Госдуме предложили увеличить НДФЛ до 25%

В России предлагают увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) до 25%.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом и лидером фракции "Справедливая Россия — За правду" с Сергеем Мироновым. Предлагается установить следующие ставки. Годовой доход: до 5 млн руб. в год — 13%; свыше 5 до 24 млн руб. в год — 15%; свыше 24 до 200 млн руб. в год — 18%; свыше 200 до 500 млн руб. в год — 20%; свыше 500 млн руб. в год — 25%.

Как следует из документа, по итогам 2022 года сумма налога на доходы, превышающие 5 млн руб. в год, составили 142 млрд руб. Соответственно, общая сумма доходов россиян, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила 7 трлн руб.

В пояснительной записке к законопроекту следует, что по экспертным оценкам поступления от введения новых ставок от НДФЛ превысят 1 трлн руб., что не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении.

Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии направлять в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.

27 февраля документ будет направлен на отзыв в кабмин, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме предложили отменить НДФЛ для лиц с зарплатой менее 30 тыс. руб.