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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Треть россиян называют плохим состояние сферы социального обеспечения

35% россиян называют плохим состояние сферы социального обеспечения населения.

Речь идет о помощи малоимущим, престарелым, домам инвалидов и приютам. 43% участников исследования всероссийского опроса населения Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ оценили его как удовлетворительное. Положительную оценку отечественной сфере соцобеспечения дали 15% опрошенных. 7% респондентов затруднились ответить. В 2022 году доля граждан, дававших позитивные оценки работе этой сферы, составляла 13%, в 2021 году – 9%, говорится в исследовании.

Как заявил представитель Минтруда, кабмин совместно с регионами ведет работу по совершенствованию социальных услуг и процедур предоставления мер социальной поддержки. Отмечается, что работа ведется с учетом мнения получателей услуг, экспертов, представителей общественных организаций, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что только половина малообеспеченных семей с детьми, получающих пособие от государства, выходит из категории живущих за порогом бедности.

Теги: соцобеспечение, соцопрос


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Ранее 18.10.2023 14:49 Мск Только половина малоимущих семей с детьми, получающих пособия, выходит из категории бедных

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