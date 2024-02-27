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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Совет при президенте по кодификации раскритиковал инициативу о доступе газовщиков в квартиры

Эксперты выступили против поправок депутатов Госдумы России в Жилищный кодекс, которые предполагают обязательный доступ газовщиков к оборудованию внутри квартир.

Законопроект не может быть поддержан "по принципиальным соображениям", следует из проекта экспертного заключения Совета при президенте РФ по кодификации гражданского законодательства. В проекте экспертного заключения говорится, что действующее законодательство содержит целую систему норм, регулирующих ситуацию, складывающуюся в случае недопуска собственником жилого помещения в многоквартирном доме сотрудников специализированной организации к внутридомовому газовому оборудованию для проведения работ по его техобслуживанию.

В отзыве президентских экспертов указывается, что обеспечение доступа в жилое помещение "помимо воли проживающих в нем на законных основаниях граждан" вряд ли может быть обоснованным из-за "избирательного перечня целей". В Жилищном кодексе прописано, что проникновение в жилище возможно только в целях спасения жизни граждан, обеспечения безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, для задержания подозреваемых в совершении преступлений и др., сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий жильцов домов впускать в квартиру работников газовых организаций. Как следует из пояснительной записки, если собственник по своей воле не предоставляет доступ, организация имеет право обратиться в суд с требованием о предоставлении такого доступа жильцом.

Теги: газ, квартиры, жилье


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