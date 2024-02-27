В Москве заметили российские ядерные комплексы

На дорогах Москвы замечен подвижный ракетный комплекс "Ярс".

Он предназначен для нанесения ядерных ударов. Комплекс передвигался с многоцелевой машиной сопровождения. По сообщению Минобороны РФ, "Ярсы" направляется в Подмосковье.

Механизированная колонна пусковых установок приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади.

Тренировки обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабине, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что завершить постановку на боевое дежурство в РВСН комплекса "Сармат" планируется до конца 2024 года.