СМИ: кабмин РФ запретит экспорт бензина

Кабмин России введет шестимесячный запрет на экспорт бензина.

Это произойдет с 1 марта. Инициативу одобрил глава правительства Михаил Мишустин. Временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию. Помимо ввода экспортных ограничений, кабмин увеличит норматив продаж дизеля на бирже на 16 процентов.

Автором предложения о запрете выступил вице-премьер Александр Новак, который предупредил о предстоящем сезоне повышенного спроса на топливо и порекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает РБК.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах России. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.