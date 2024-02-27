Депутат заксобрания Челябинской области Колесникова отправилась на СВО вслед за супругом

В Челябинской области депутат законодательного собрания Лена Колесникова добровольно решила отправиться в зону проведения специальной военной операции.

До этого на СВО отправился ее супруг, депутат Госдумы Олег Колесников. В парламенте региона подтвердили, что Колесникова отправилась в зону специальной военной операции добровольцем.

Как заявил председатель заксобрания области Олег Гербер, Колесникова подписала контракт с Минобороны в конце прошлого года, либо в начале этого. Она сможет совмещать обязанности депутата с работой в зоне спецоперации. На какой срок Колесникова заключила контракт, власти региона не сообщили.

Олег Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года. 1 октября 2023 года он возглавил батальон экспериментальной бригады беспилотной авиации "Гром-Каскад", сообщает "Коммерсант".