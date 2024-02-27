Мантуров заявил, что в 2023 году в ОПК привлекли 500 тысяч человек

В 2023 году на работу в оборонно-промышленный комплекс России было привлечено 500 тыс. человек.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, зарплата в отрасли за последние два года выросла на 30-60%. "И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы ведем в последние годы системную работу по привлечению квалифицированных специалистов в оборонно-промышленную сферу, ну и, кстати, и в базовой отрасли промышленности тоже система "профессионалитет" совместно с министерством просвещения и программами создания инжиниринговых центров с министерством образования и науки дает свои результаты, ну и инженерные классы тоже. И все это является основой привлечения специалистов в наши отрасли, чтобы появлялся вкус у ребят быть заинтересованными и приходить работать к нам на предприятие, в конструкторские бюро и добиваться результатов", - указал министр.

Мантуров полагает, что оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает авиацию, флот и сухопутные войска передовыми видами вооружений.