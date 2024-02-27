Гладков: При атаке беспилотника в Белгородской области погибли три человека

В селе Почаево Белгородской области погибли три человека.

Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, это произошло при атаке украинского беспилотника. Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине населенного пункта. В машине находились строители.

Еще три человека получили осколочные ранения различных частей тела. Они госпитализированы.

До этого украинские военные устроили обстрел села Новая Таволжанка, пострадали два мальчика. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Их госпитализировали в детскую областную больницу.