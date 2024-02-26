"Соликамский магниевый завод" раскошелится на ребрендинг

Соликамскому магниевому заводу грозит ребрендинг. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госзакупок.

Заявки принимают с 26 февраля по 5 марта. Начальная цена контракта – 3,192 млн руб.

Весной 2022 г. суд удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства в общей сложности 89,5% акций ОАО "Соликамский магниевый завод". В декабре прошлого года этот пакет распоряжением правительства РФ был передан "Росатому" в качестве имущественного взноса государства.

ОАО "Соликамский магниевый завод" – рекордсмен в истории мировой магниевой промышленности по продолжительности производства первичного магния на одном предприятии. Завод – современное, динамично развивающееся предприятие, лидер магниевой и редкометальной промышленности России, на долю которого приходится производство практически 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране. Предприятие является активным участником международной интеграции, членом российских и международных организаций и ассоциаций, продукция компании поставляется в страны Европы, Азии и Северной Америки.