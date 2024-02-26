Правительство Палестины ушло в отставку

Президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

Утром Штайе заявил об уходе своего кабмина в отставку и подчеркнул, что, по его мнению, возглавляемое им правительство за время своей активности смогло достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа", несмотря на вызовы, с которыми он был вынужден столкнуться в свете нового витка эскалации в Газе, пишет ТАСС,

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на встрече в Нью-Йорке подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и возобновления ближневосточного урегулирования.