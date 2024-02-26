Главный праздник оленеводов в Надыме поддержали предприятия "Газпром нефти"

В Надыме подвели итоги 28-х традиционных соревнований оленеводов на кубок губернатора Ямала. Всего в состязаниях приняли участие более 180 спортсменов. Оленеводы ЯНАО боролись в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном национальном прыжке, этнобиатлоне и гонках на оленьих упряжках.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, мероприятие прошло при поддержке предприятий "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". "Газпромнефть-Заполярье" и "Газпромнефть-Ямал" вручили ценные призы победителям спортивных и творческих соревнований. Например, награду получила Мальвина Лапсуй из Тазовского района – она заняла первое место в гонках на упряжках среди женщин и получила снегоход.

Генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников отметил, что предприятие уделяет большое внимание сохранению традиционного уклада и культурного наследия народов Севера.

"Мы находимся в постоянном диалоге с коренными жителями, поддерживаем общественные объединения, адресно помогаем кочевым семьям, а также участвуем в национальных праздниках на территории нашей деятельности", – подчеркнул Владимир Крупеников.

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских добавил, что День оленевода – один из главных для ямальцев праздников. "Большую поддержку в его организации оказывают предприятия ТЭК, в числе которых – “Газпром нефть”. Наша совместная работа помогает развивать район, вместе мы делаем жизнь надымчан благополучнее и интереснее", – поделился Дмитрий Жаромских.

Нефтяники оказывают системную поддержку общинам тундровиков и помогают сохранить традиции коренных малочисленных народов Ямала. Благодаря грантовому конкурсу "Родные города" жители округа реализуют инициативы, направленные на сохранение и развитие местной самобытной культуры. Например, в этом году активист из Надыма получил грант "Газпромнефть-Заполярья" на озвучивание популярного мультфильма на ненецком языке. В прошлом году предприятие также открыло современную факторию для ямальских оленеводов на побережье Карского моря.