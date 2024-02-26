Миллиардер Юрий Антипов задержан после "национализации" его уральских заводов

Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова. Об этом сообщил источник на одном из его заводов. Что вменяют Антипову следователи, пока неизвестно.

Сегодня стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону Генпрокуратуры РФ и удовлетворил иск о передаче в собственность государства активов группы ЧЭМК челябинского бизнесмена Юрия Антипова. По версии надзорного ведомства, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, для этого требовалось разрешение правительства РФ, но получено оно не было. Сейчас, полагает прокуратура, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Речь идет о Серовском заводе ферросплавов и Челябинском электрометаллургическом комбинате. Ферросплавы используются при изготовлении высококачественной стали для военной техники и прочей номенклатуры ОПК.

Напомним, во время недавнего визита в регион президент Владимир Путин заявил, что нужно закрыть вредное производство ЧЭМК в центре города и вывести его за пределы города. После этого губернатор Алексей Текслер сообщил, что предприятие уже приступило к остановке процессов электродного производства и планирует полностью завершить цикл к 1 марта.

Юрий Антипов в 1995 году вместе с партнером Александром Аристовым основал группу "Ариант". Название группы составлено из первых слогов их фамилий. В 2020 году Аристов и Антипов разделили бизнес, Антипову отошли металлургические активы, Аристову — агробизнес и виноделие. Юрий Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы" и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 года УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к АО "Компания "Эталон".