В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих фермеров. В течение дня они поджигали покрышки и блокировали тракторами движение в городе, а затем попытались прорваться в европейский квартал, где сегодня проходит саммит министров сельского хозяйства Евросоюза. Сообщается также, что активистов пытаются разогнать водометами.

Фермеров со всех уголков союза возмущает комплекс проблем: "зеленая повестка", ущемляющая их интересы, падение доходов из-за инфляции, протекционистская политика в отношении продовольствия из Украины.

Еще на подходах к Брюсселю фермеры устроили несколько "перфомансов": разбрасывали навоз, жгли сено, блокировали дороги сельхозтехникой.