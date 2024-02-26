26 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Уральские врачи спасли ногу ветерану СВО, использовав инновационный метод

Врачи Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн спасли ветерана СВО от ампутации ноги, используя инновационный метод лечения. Он был введен в практику местных врачей совсем недавно, но уже положительно проявил себя.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, 39-летний ветеран боевых действий поступил в госпиталь со сложной раной левой бедренной кости. Несмотря на то, что врачи обеззаразили рану, инфекция все равно возникла, что является типичным следствием при таких повреждениях.

Тогда и было решено установить пациенту имплант (спейсер) с антибиотиком для борьбы с инфекцией и стимуляции заживления. Это позволило спасти конечность солдату, предполагая полное восстановление функции ноги, включая опорную.

Ветеран боевых действий уже завершает реабилитацию после успешного хирургического лечения.

Теги: СВО, врач, ампутация


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