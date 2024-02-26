Бывший вице-премьер правительства Прикамья Елена Лопаева подала апелляцию в Пермский краевой суд

Бывший вице-премьер правительства Прикамья Елена Лопаева подала апелляцию в Пермский краевой суд. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Она пытается обжаловать приговор Ленинского районного суда.

Напомним, Ленинский районный суд Перми признал бывшего краевого вице-премьера Елену Лопаеву виновной в растрате в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима. Также она была оштрафована на 500 тыс. руб. Лопаеву взяли под стражу в зале суда.

Свою вину экс-чиновница не признала.

Гособвинение запросило шесть лет колонии для бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Также прокуратура просила оштрафовать ее на 900 тыс. руб. и на 2,5 года запретить занимать определенные должности.

По версии следствия, деньги похищались под видом оплаты договоров на оказание различных услуг - например проведение праздника Масленицы или Дня Защитника Отечества. Однако фактически мероприятия не проводились, а руководители компаний-подрядчиков передавали средства с личных счетов на подконтрольные злоумышленницам структуры, взимая процент за свои услуги.

Вторая обвиняемая - Елена Найданова, скрылась от суда и сейчас находится в розыске. Сообщалось, что она может находиться во Франции.