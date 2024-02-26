Фицо: Ряд стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки военных на Украину

Некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, это может быть сделано на основе двусторонних договоренностей, передает РИА Новости.

Политик отметил, что для него проходящая 26 февраля встреча в Париже является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась.

На прошлой неделе Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Аналогичное соглашение президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.