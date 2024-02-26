Путин создал Московский и Ленинградский военные округа

Президент Владимир Путин своим указом создал Московский и Ленинградский военные округа.

Указ опубликован на портале правовой информации. Ленинградский военный округ создан в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа. Московский – в границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Москвы. Тем же указом новые регионы России включены в Южный военный округ.

Согласно тексту указа, теперь в России есть Ленинградский, Московский, Южный, Центральный и Восточный военные округа.