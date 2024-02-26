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Политика Москва
Фото:Накануне.RU

Депутатов Госдумы проверят перед встречей с Путиным

Подготовка депутатов к посещению послания президента России Федеральному собранию включает сдачу ПЦР-теста на коронавирус.

"Тестирование у нас проходит сегодня, в понедельник, в преддверии пленарных заседаний, также тестирование обязательно будет в среду. Обычно еще перед посадкой в автобусы и при входе в зал, где проходит послание, измеряют температуру", - сказал ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Внимание к посланию приковано, например, в связи с тем, что Путин огласит его незадолго до выборов. Шесть лет назад, перед прошлыми выборами президента, Путин выступал с обращением к депутатам и сенаторам 1 марта 2018 года. Тогда послание было разделено на две части: первая – повестка "прорывного развития" России на ближайшие шесть лет, а во второй президент рассказывал о разработке новейших систем стратегического вооружения.

Теги: Депутату, Госдума, Ярослав Нилов


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