За зиму с улиц Екатеринбурга вывезли миллион тонн снега

Нынешней зимой коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга миллион тонн снега. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, обычно миллион тонн вывозится суммарно за весь зимний период (с 15 октября по 15 апреля). Однако с начала этой зимы на город выпало более 175 миллиметров осадков водного столба. При этом среднегодовая норма на весь шестимесячный сезон для Екатеринбурга составляет 132,5 миллиметра.

За минувшие длинные выходные, 23-25 февраля, коммунальщики вывезли из города почти 35 тысяч тонн снега. В мэрии отметили, что 2024 год оказался для уральской столицы самым снежным за 14 лет.

Ранее сообщалось, что снег, который этой зимой вывозят с улиц Екатеринбурга, окончательно растает только к августу.