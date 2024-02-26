Россию пригласят на мирную конференцию в Швейцарии

Россию пригласят принять участие в мирной конференции по вопросу разрешения российско-украинского конфликта. Она пройдет в Швейцарии. По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, цель конференции состоит не только в обсуждении мирного плана Украины, передает РИА Новости.

Кассис отметил, что у стран БРИКС, например, тоже есть предложения по мирному урегулированию конфликта, их также рассмотрят.

При этом ранее глава МИД Швейцарии отметил, что не питает особых надежд на участие России в конференции, которую попросила организовать Украина. Тем не менее, Москве передано приглашение.