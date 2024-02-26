Жительницу Среднеуральска выдали замуж, похитив паспорт

Жительницу Среднеуральска выдали замуж без ее ведома. Это история не о строгих традициях, а о почти киношном похищении личных данных. Екатерина потеряла паспорт, однако вместо кредита на нее "повесили" брак с незнакомцем.

Как сообщает паблик "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район", о своем замужестве Екатерина узнала случайно, зайдя на Госуслуги. Новоиспеченным супругом оказался житель Таджикистана. Предположительно, утерянный в мае 2023 года паспорт подобрала похожая женщина и решила подзаработать, оформив фиктивный брак с мигрантом.

Интересна в этой истории работа ЗАГСа, который не смутило чужое фото в документах. Более того, Екатерина еще 6 июня получила новый паспорт, а брак по старому был зарегистрирован 14 сентября. Каким образом - остается загадкой.

Девушка обратилась в суд и успешно аннулировала незаконное замужество. После этого она обратилась в полицию для возбуждения уголовного дела, однако там, как сообщает паблик, развели руками, предложив обратиться в суд.