ВС России взяли под контроль Ласточкино на авдеевском направлении

22 февраля Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Победа на донецком направлении.

Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. В оборонном ведомстве подчеркивали, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", — говорится в сводке ведомства.



