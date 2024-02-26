В Москве ДЭГ протестируют на вопросе о тополином пухе

2 марта в Москве пройдет тестовое электронное голосование перед выборами президента России. Тестировать систему будут с 10 до 14 часов мск, решение принял городской Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Участвовать в тестировании ДЭГ смогут москвичи старше 18 лет, при этом голосование будет доступно из любой точки страны на сайте elec.mos.ru.

"Мы проведем так называемый стресс-тест системы, смоделируем различные ситуации, возникновение которых вероятно в дни голосования. Это могут быть, например, пиковые нагрузки, когда очень много людей голосует в определенные часы – обычно это происходит до начала и после завершения рабочего дня", - заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Также 2 марта протестируют терминалы электронного голосования – в каждом районе Москвы откроют по одному УИКу.

"Мы получили много предложений с вариантами вопросов для тестового голосования. Благодарю всех, кто откликнулся на нашу просьбу и прислал свои предложения. В результате обсуждения мы остановились на таком варианте: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" – рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.