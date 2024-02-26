В поселке Винзили на ребенка напала бездомная собака
В поселке Винзили на ребенка напала бездомная собака, передает корреспондент Накануне.RU.
Сообщается, что 13-летнего мальчика покусала собака породы алабай, когда он вечером возвращался домой из магазина. Ребенка доставили в травмпункт. Следователи начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию работы по своевременному отлову бездомных животных. К проверке также подключилась прокуратура региона.