В поселке Винзили на ребенка напала бездомная собака

В поселке Винзили на ребенка напала бездомная собака, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что 13-летнего мальчика покусала собака породы алабай, когда он вечером возвращался домой из магазина. Ребенка доставили в травмпункт. Следователи начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию работы по своевременному отлову бездомных животных. К проверке также подключилась прокуратура региона.