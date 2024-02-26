В Екатеринбурге полиция нагрянула в ТЦ "Пекин", где продавцы объявили забастовку

Полицейские проверяют екатеринбургский ТЦ "Пекин" на "Таганском ряду", где сегодня продавцы объявили забастовку.

Напомним, что торговцы взбунтовались после повышения арендной платы на 20%. Ранее руководство "Таганского ряда" заявило продавцам, что причиной повышения стало увеличение коммунальных счетов. Сегодня арендаторы закрыли свои точки и устроили массовую забастовку.

В итоге на место нагрянула полиция. Как пояснили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, сообщений и заявлений по факту случившегося в территориальный ОВД не поступало.

"Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов выехали на место для контроля за обстановкой", - отметили в полиции.

Ранее администрация "Таганского ряда" прокомментировала забастовку арендаторов ТЦ "Пекин".