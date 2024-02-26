26 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Аналитики: Мигранты предпочитают Среднему Уралу работу в ОАЭ и Турции

На стройках Свердловской области кадровой дефицит из-за оттока мигрантов в ОАЭ и Турцию. Об этом в ходе пресс-конференции заявила руководитель направления "Аналитика рынка труда" компании "Апрайт" Екатерина Сподина. По ее словам, все чаще потенциальная рабочая сила отдает предпочтения странам с более привлекательной для себя валютой.

"Стройка в большей степени пострадала из-за убыли мигрантов. Миграционные потоки завязаны на курсе доллара и финансовых предложениях. Люди из Киргизстана и Таджикистана теперь все чаще едут в ОАЭ, Турцию, чтобы обеспечить повышенный уровень доходов", - подчеркнула Сподина.

По ее словам, кроме строительной, пострадала также сфера клининга. С этим утверждением не согласился глава департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Он заявил, что с каждым годом количество выданных на работу патентов только растет. А вот показатель, который на самом деле снижается - это количество молодежи, желающей работать.

Ранее директор TEN-Девелопмент Юрий Романович также заявлял, что на стройке в Свердловской области все меньше работников. На этом сказался как престиж профессии строителя, который необходимо поднимать, так и большое количество мигрантов, которые вместо тяжелой и опасной работе на стройке, отдают предпочтение более легкой и хорошо оплачиваемой профессии курьера. С таким подходом, считает Романович, уже через пять лет строить Екатеринбург будет некому.

Теги: мигрант, Турция, ОАЭ


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